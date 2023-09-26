Esneyurt'ta Alacak Verecek Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ESENYURT'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan kavgada Seçkin B. boğazından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheli Bayram K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile Bayram K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde yere yığılan Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde yakaladıkları Bayram K.'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.