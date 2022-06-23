Esnaftan motosiklet hırsızına Osmanlı tokadı şoku

Elektrikli bisikletini çalan hırsızı yakalayıp Osmanlı tokadı ile etkisiz hale getirdi motosikletini geri aldı

kaçan hırsızı kovaladı ancak yakalayaladı

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da bir esnaf park halindeki yaklaşık 20 bin TL değerindeki elektrikli bisikletini çalan hırsızı, Osmanlı tokadı ile etkisiz hale getirip motosikletini geri aldı. Hırsızın elektrikli bisikleti götürdüğü anlar ve yediği Osmanlı tokadı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehrin en işlek caddelerinden şarampolde esnaflık yapan 55 yaşındaki Mazlum Akbulut, paket servis ve gündelik işlerinde kullandığı elektrikli bisikleti her zamanki gibi aynı yerine park etti. Elektrikli bisikleti gözüne kestiren bir genç, Akbulut'un ayrılmasının ardından harekete geçti. Elektrikli bisikleti sürükleyerek götürmeye başlayan genci, bu sırada büfeden alışveriş yapan Akbulut farketti. Akbulut, kısa sürede arkasından yetiştiği hırsızı attığı bir tokatla etkisiz hale getirdi. Neye uğradığını anlamayan hırsız kargaşadan yararlanıp ara sokaklarda gözlerden kayboldu. Yaşananlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde hırsızlın bisikleti götürmesi, Akbulut'un koşması, hırsıza tokat atması ve hırsızın ara sokaklarda koştuğu anlar yer aldı.

"Pencereden baktım bisiklet gidiyor"

Esnaf Mazlum Akbulut,elektrikli bisiklet genelde paket serviste kullandıklarını bir araç olduğunu ve her zaman iş yerinin önünde park halinde olduğunu söyledi. Akbulut öğleden sonra yaşanan olayı ise şöyle anlattı: " İş yerimin yanındaki büfeden bir şeyler alıyordum. Pencereden baktım benim elektrikli bisikleti biri sürükleyerek götürüyor. Hemen önümden geçti arkasından koştum kuyumcunun önünde yakaladım. Bir tokat attım bisiklet düşmesin derken oda kaçtı. Nereye götürüyorsun diye sordum," Sinan Ağabey istiyor" dedi. Yakalayamadım sokak arasına kaçtı."

"Hırsıza tokat"

20 bin TL değerindeki elektrikli bisikletini 3-5 saniye içinde kurtarabildiğini dile getiren Akbulut, "Yoksa gidiyordu. Elektrikli bisiklet park halindeydi. Hırsız nasıl tecrübeliyse kontak anahtarı sanki takılı gibi koşturuyordu. Ben sürerken o kadar hızlı gidiyorum. Tokadı vurunca birde, 'Neden vuruyorsun ağabey' dedi sanki haklı gibi" diye konuştu.