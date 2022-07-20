Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kuruyemişçiye gelen müşterinin rahatsızlanarak bayıldığı gören esnafın zamanında müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kuruyemişçiye gelen müşterinin rahatsızlanarak bayıldığı gören esnafın zamanında müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi üzerinde bulunan kuruyemişçide meydana gelen olayda yakındaki bir hastanede randevusu olan bir kişi evrakları doldururken rahatsızlandı. Esnaf müşterisinin rahatsızlandığını zamanında fark ederek hemen müdahale ederek yere düşmesini önledi. Hastanede kontrol olacağı için yemek yemediği ve yüzden rahatsızlandığı öğrenilen vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Esnafın müdahale anları ise güvenlik kameraısına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

Ankara Sincan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title