Esnafın dikkati bayılan müşterinin zarar görmesini önledi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kuruyemişçiye gelen müşterinin rahatsızlanarak bayıldığı gören esnafın zamanında müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi üzerinde bulunan kuruyemişçide meydana gelen olayda yakındaki bir hastanede randevusu olan bir kişi evrakları doldururken rahatsızlandı. Esnaf müşterisinin rahatsızlandığını zamanında fark ederek hemen müdahale ederek yere düşmesini önledi. Hastanede kontrol olacağı için yemek yemediği ve yüzden rahatsızlandığı öğrenilen vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Esnafın müdahale anları ise güvenlik kameraısına yansıdı.