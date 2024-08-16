Esnafı vurdu, motoru çaldığı ortaya çıktı

Esnafı vurmuştu, dükkanın motorunu çaldığı, şikayet geri çekilmeyince olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Esnafı tabanca ile yaralayıp kaçan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde esnafı tabanca ile vurarak kaçan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce dükkanın motorunu çaldığı, edilen şikayeti geri çekilmeyince olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, 6 Ağustos tarihinde Karabaş Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bulunan köftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli köfteci dükkanına geldi. Biraz dükkan çevresinde dolaşan şüphelilerden T.U., dükkanın önüne gelerek esnaf D.B'ye ateş açtı. Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde kalırken, T.U. ve arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı D.B. hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren T.U'yu dün gözaltına aldı. İfadesi alınan T.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.U'nun köfteci dükkanının motorunu çaldığı, dükkan sahibinin şikayetini çekmeyince gözdağı vermek için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.