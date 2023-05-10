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Esnaf ve sanatkar dostu, Başkan Saraç vefat etti

Esnaf ve sanatkar dostu, Başkan Saraç vefat etti

3. Sayfa Haberleri

Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanlığı görevini uzun yıllardır yürüten Necip Saraç, vefat etti.

Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanlığı görevini uzun yıllardır yürüten Necip Saraç, vefat etti.

Geçtiğimiz Ocak ayında Aydın'ın esnaf ve sanatkarına olan destekleri dolayısıyla 'Başefe' plaketi verilen, Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç vefat etti. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 30 yıldır başkanlık görevini yürüten Saraç, çeşitli rahatsızlıkları sebebiyle sabah saatlerinde İzmir'e kontrollere gitti. Tedaviden sonra Karpuzlu'daki evine dönen Başkan Saraç, akşam saatlerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Başkan Saraç'ın ani ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla Aydın 3. Sayfa Haberler

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