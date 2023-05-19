Esnaf kefalet başkanını öldüren eski damat yakalandı Eski damat Orhan Samancıoğlu ile babası zırhlı araçla adliyeye sevk edildiGAZİANTEP Gaziantep Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i makamında pompalı tüfekle öldüren eski damadı Orhan...

Esnaf kefalet başkanını öldüren eski damat yakalandı

Eski damat Orhan Samancıoğlu ile babası zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP Gaziantep Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'i makamında pompalı tüfekle öldüren eski damadı Orhan Samancıoğlu ile babası Ali Samancıoğlu yakalandı. Yakalanan katil zanlısı ile babası, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından zırhlı araçla adli makamlara sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken (59), makamında husumetli olduğu eski damadı Orhan Samancıoğlu ile tartıştı. Tartışma sırasında Orhan Samancıoğlu, eski kayınbabası Mehmet Yaşar Yemişken'e pompalı tüfekle ateş etti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan esnaf kefalet başkanı Yemişken hayatını kaybederken katil zanlısı eski damat ise kaçtı.

Yakalanan katil zanlısı ile babası zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

Eski kayınbabasını öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlı eski damat Orhan Samancıoğlu ile babası Ali Samancıoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan katil zanlısı damat ile babası, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından zırhlı araçla adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.