Eskişehirspor Karşıyaka maçında alınacak trafik tedbirleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehirspor- Karşıyaka maçında alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

TFF 3. Lig'de mücadale eden 2 takım, 7 Aralık 2025 günü saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda alınacak trafik tedbirleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Maç günü saat 16.00'dan maç bitimine kadar Prof. Dr. Fethi Heper Stadı istikametine Meydan Sokak, Fuar Sokak ve bu sokaklara açılan diğer sokaklar zaman zaman araç trafiğine kapatılarak park yapılmasına izin verilmeyecektir. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanarak trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri gerekmektedir. Tüm uyarılara rağmen park edilen araçlar güvenlik nedeniyle çekici marifetiyle çektirilerek muhafaza altına alınacaktır. Sürücülerin uyarılara riayet etmesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR