Haberler

Eskişehirspor Karşıyaka maçında alınacak trafik tedbirleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Eskişehirspor-Karşıyaka maçı için trafik tedbirlerini duyurdu. Maç günü belirli sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehirspor- Karşıyaka maçında alınacak trafik tedbirlerini açıkladı.

TFF 3. Lig'de mücadale eden 2 takım, 7 Aralık 2025 günü saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda alınacak trafik tedbirleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Maç günü saat 16.00'dan maç bitimine kadar Prof. Dr. Fethi Heper Stadı istikametine Meydan Sokak, Fuar Sokak ve bu sokaklara açılan diğer sokaklar zaman zaman araç trafiğine kapatılarak park yapılmasına izin verilmeyecektir. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanarak trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri gerekmektedir. Tüm uyarılara rağmen park edilen araçlar güvenlik nedeniyle çekici marifetiyle çektirilerek muhafaza altına alınacaktır. Sürücülerin uyarılara riayet etmesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.