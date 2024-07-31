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Eskişehirli Uzman Çavuş Somali'de Kalp Krizi Geçirerek Şehit Oldu

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Eskişehirli Uzman Çavuş Seydi Ünlü, görev yaptığı Somali'de geçirdiği kalp krizi sonucunda şehit oldu. Ünlü'nün cenazesinin Eskişehir'e getirilmesi bekleniyor. Haber, aile ve mahallede büyük üzüntü yarattı.

Eskişehirli Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün, görev yaptığı Somali'de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda şehit olduğu belirtildi.

Seyitgazi İlçesi Kümbet Mahallesi'nden olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev yapan Seydi Ünlü'nün, görev yaptığı Somali'de geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda şehit olduğu belirtiliyor. Eşi ve 3 çocuğu İzmir'de yaşayan Ünlü'nün cenazesinin Eskişehir'e gelmesi bekleniyor.

Anne ve abisi Kümbet Mahallesi'nden olan şehit için sabah saatlerinde jandarma ekiplerinin ambulansla birlikte aileye haber verdiği, şehadet haberinin aile ve mahallede büyük üzüntü yaşattığı belirtiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalp Krizi Eskişehir Somali 3.Sayfa Haberler

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