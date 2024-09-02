Eskişehir Seyitgazi yolunda trafik kazası: 14 polis memuru yaralandı
Eskişehir-Seyitgazi yolunda meydana gelen trafik kazasında 14 polis memuru ve 1 şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından kazayla ilgili paylaşım yaptı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Eskişehir Seyitgazi yolunda meydan gelen ve 14'ü polis memuru 15 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Eskişehir-Seyitgazi yolunda meydana gelen ve 14'ü polis 1 şoför olmak üzere 15 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Aksoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Seyitgazi ilçemizin 102. Kurtuluş yıldönümünde görev alan 15 emniyet görevlimiz dönüş yolunda trafik kazası geçirmiştir. İlk müdahale sonrası yapılan değerlendirmelerde hayati tehlikelerinin bulunmaması tesellimiz olmuştur. Yaralı personelimize geçmiş olsun. Allah şifa versin." - ESKİŞEHİR