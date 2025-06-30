Eskişehir OSB'deki Fabrikada Yangın Çıktı

Eskişehir OSB'deki Fabrikada Yangın Çıktı
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bazı çalışanlar dumandan etkilendi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

OSB 14'üncü cadde üzerindeki fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bazı çalışanların çıkan dumandan etkilendiği öğrenildi. Çalışanlar fabrikadan servislerle tahliye edilirken, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, rahatsızlanan işçilere müdahale ediyor. Yangın bölgesine çok sayıda ambulans geldiği gözlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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