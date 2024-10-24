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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Şüpheli Paket Alarmı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Şüpheli Paket Alarmı
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan şüpheli paket, güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Bomba uzmanlarının yaptığı incelemede paket içerisinden çok sayıda poşet çıktığı belirtildi. İncelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli paketin içeresinden çok sayıda poşet çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde üzerinde fark edilen şüpheli bir paket ekipleri harekete geçirdi. Organize Sanayi Bölgesi güvelik görevlilerince caddeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, bomba uzmanı polis ekiplerce paket incelendi. Ayrıca muhtemel bir probleme müdahile için itfaiye ekipleri bölgede hazır bulunduruldu. İncelemelerin ardından, ekiplerce açılan şüpheli paketin içerisinden çok sayıda poşet çıktı. Polis ekiplerince bir problemin olmadığının anlaşılmasının ardından cadde trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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