ESKİŞEHİR MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 28 GÖZALTI - Haberler

ESKİŞEHİR merkezli Afyonkarahisar ve Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ederek satışını yapanları takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere yönelik operasyonda; Eskişehir kent merkezinde 15, Alpu ilçesinde 20, Bursa'da ve Afyonkarahisar'da 1'er şüphelinin ev ile araçlarında eş zamanlı baskınlar yapıldı. 150 jandarma personeli ve narkotik köpek timlerinin de katıldığı aramalarda; 175 gram metamfetamin, 160 gram bonzai, 5 gram kokain, 171 uyuşturucu hap, 7 kök ekili kenevir bitkisi, 3 hassas terazi, 33 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca mermisi, 3 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 5 fişek, 4 pala, 6 sustalı ve kelebek bıçak, 2 cop, 19 cep telefonu gele geçirildi. Operasyon kapsamında evlerinde arama yapılan 37 şüpheliden 28'i, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 28 şüpheli, ifadeleri için jandarma komutanlıklarına götürüldü. Şüpheliler, kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yapmakla suçlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa