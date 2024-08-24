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Eskişehir merkezli operasyonda 103 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Eskişehir merkezli düzenlenen 'Narkoçelik-34' operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı ve 100'ü tutuklandı.

Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı, 100'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya karşı Eskişehir merkezli olmak üzere 11 ilde düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını ve 100'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde satışına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde "Narkoçelik-34" operasyonları düzenledi. Düzenlenen operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı ve 74 farklı adrese çalışma yapıldı. Operasyonlar sonucu internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı ve bunlardan 100 'ü tutuklandı. Ayrıca "Narkoçelik-34" operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Eskişehir 3-sayfa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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