Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yüksek kazanç vaadiyle insanları kandıran 11 şüpheli yakalandı. 5 paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 235 milyon TL dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonu

Banka hacmi 235 milyon 412 bin liraya ulaşan dolandırıcılık şebekesinin 11 şüphelisi yakalandı

'Yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi gibi' başlıklar ile sosyal medya platformlarında reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarda bulundular

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 2 ilde polis tarafından dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, 5 paravan şirket kurup banka hesapları yaklaşık 235 milyon 412 bin 896,38 TL hacme ulaştığı belirlenen 11 şüpheliden 9'u yakalanıp adliyeye çıkartıldı. Şüpheli 2 şahsın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan projeli "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; haksız yarar sağlamak isteyen faillerin 'Yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi gibi' başlıklar ile sosyal medya platformlarında reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarda bulundukları, web sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri, kurulan paravan şirketlere kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağladıkları, oluşturulan paraların çeşitli hesaplara gönderildikten sonra çeşitli kripto varlık platformlarında soğuk cüzdan adreslerine gönderilerek elde edilen haksız kazanç tutarların izinin kaybettirilmeye çalışıldığı polis ekiplerince belirlendi. Bu kapsamda 5 adet paravan şirket kurarak müştekilerin dolandırıldığı, şüpheli şahıslar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan ülke genelinde çok sayıda soruşturmanın olduğu tespit edildi. Şüpheli şirket/şahıs hesaplarının 2024-2025 yıllarında yaklaşık 235 milyon 412 bin 896,38 TL hacmine ulaştığı ekiplerce belirlendi.

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli İzmir ve Kütahya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 11 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 2'sinin başka suçtan tutuklu olup, cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı olarak yapılan arama işlemleri neticesinde; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli 9 şahıs, işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
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