Eskişehir Lunaparkında Fenalaşma

Eskişehir'de bir lunaparkta bindiği oyuncak üzerinde fenalaşan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye lunaparkta kendi ekseni etrafında dönen bir oyuncakta eğlenen bir kişi aniden fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Oyun alanında ilk müdahalesi yapılan şahıs Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Fenalaşan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR