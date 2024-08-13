Eskişehir Kanlıkavak Parkında Trafik Denetimi: 5 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir Kanlıkavak parkında yapılan trafik denetimlerinde motosikleti yaya yolunda kullanmak ve kasksız motosiklet kullanmak gibi kural ihlallerinde bulunan 5 sürücüye cezai işlemler uygulandı.
Eskişehir Kanlıkavak parkında yapılan trafik denetimlerinde 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kanlıkavak parkında denetimler yapıldı. Yapılan denetimler neticesinde; motosikleti yaya yolunda kullanmak ve kasksız motosiklet kullanmak olmak üzere kural ihlalinde bulunan 5 sürücüye gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR