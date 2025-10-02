Eskişehir Jandarmasından Emniyet Şeridi Uyarısı

Eskişehir İl Jandarma komutanlığı tarafından yerleşim yerleri dışında bulunan emniyet şeritlerinin kontrolsüz şekilde kullanılmasına yönelik bir uyarı mesajı yayınladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yerleşim dışı yerlerde emniyet şeritlerinin kontrolsüz kullanımına yönelik bir uyarı mesajı yayınlandı. Ayrıca sürücülerin emniyet şeritlerini bu şekilde kullanmasının yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarına sebep olduğu aktarıldı. Eskişehir İl Jandarma komutanlığı tarafından yayınlanan mesajda, "Yerleşim yerleri dışındaki karayolları üzerinde sürücülerin emniyet tedbiri almadan, kontrolsüz bir şekilde araçlarını park etmeleri ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına neden olmaktadır. Bu tür trafik kazaları genellikle seyir halindeki araç sürücülerinin, park halindeki araçları fark edemeyerek "Araçlara arkadan çarpması" şeklinde meydana gelmektedir. Sürücülerin; Devlet karayolları, il yolları, mahalle yolları ve özellikle yerleşim yeri dışındaki karayolları üzerine araçlarını park etmemeleri, durma/duraklama yapmamaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesine riayet etmeleri, trafik işaret veya işaretçilerine uymaları ve sürücü/yolcuların emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur. Bu kapsamda; trafik kazası nedeniyle vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetimlere aralıksız ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR