Haberler

Eskişehir Jandarmasından Emniyet Şeridi Uyarısı

Eskişehir Jandarmasından Emniyet Şeridi Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, yerleşim yerleri dışında emniyet şeritlerinin kontrolsüz şekilde kullanılmasına karşı sürücüleri uyararak, bu durumun trafik kazalarına yol açabileceğini belirtti.

Eskişehir İl Jandarma komutanlığı tarafından yerleşim yerleri dışında bulunan emniyet şeritlerinin kontrolsüz şekilde kullanılmasına yönelik bir uyarı mesajı yayınladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yerleşim dışı yerlerde emniyet şeritlerinin kontrolsüz kullanımına yönelik bir uyarı mesajı yayınlandı. Ayrıca sürücülerin emniyet şeritlerini bu şekilde kullanmasının yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarına sebep olduğu aktarıldı. Eskişehir İl Jandarma komutanlığı tarafından yayınlanan mesajda, "Yerleşim yerleri dışındaki karayolları üzerinde sürücülerin emniyet tedbiri almadan, kontrolsüz bir şekilde araçlarını park etmeleri ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına neden olmaktadır. Bu tür trafik kazaları genellikle seyir halindeki araç sürücülerinin, park halindeki araçları fark edemeyerek "Araçlara arkadan çarpması" şeklinde meydana gelmektedir. Sürücülerin; Devlet karayolları, il yolları, mahalle yolları ve özellikle yerleşim yeri dışındaki karayolları üzerine araçlarını park etmemeleri, durma/duraklama yapmamaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesine riayet etmeleri, trafik işaret veya işaretçilerine uymaları ve sürücü/yolcuların emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur. Bu kapsamda; trafik kazası nedeniyle vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetimlere aralıksız ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
İstanbul Valisi Gül: 17 kişi panikle yaralandı, yıkım yok

İstanbul Valisi depremin ilk bilançosunu paylaştı! Yaralılar var
Meclis açılışına damga vuran fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum

"Siyasette yeni dönem" diye paylaşılan fotoğrafa Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nde bomba Galatasaray tahmini: Barcelona ve Bayern Münih gelecek

Şampiyonlar Ligi'nde bomba Galatasaray tahmini
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı

Dün akşam tahliye olan Ayşe Barım'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.