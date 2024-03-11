Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tarafından 43 Aranan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aralarında hapis cezası da bulunan toplam 43 aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, tesis edilen mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla, faaliyet yapıldı. Bu kapsamda; belirli tarihler arasında jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde faaliyetler düzenlendi. Faaliyetler neticesinde, 5 yıla kadar 8 ve 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 43 şahıs yakalandı. Şüpheliler gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR