Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerle buluştu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Jandarmanın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği" kapsamında ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımı ile TOKİ Ümit Yaşar Oğuzcan Ortaokulu'nda "Jandarmanın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği "icra edildi. Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Trafik Şube Müdürlüğünce jandarmanın görevleri kapsamında öğrencilere bilgi verildi. Köpek Unsuru Operatörü refakatinde köpek gösterisi icra edildi. Komando Bölük Komutanlığı tarafından komando personeli teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komandonun tanıtımı yapıldı. Siber Şube Müdürlüğünce ise siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak görsel içerikli ve bilgilendirici afiş/broşür dağıtımı yapıldı. Kadın astsubaylar tarafından da Jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilenip, meslek tanıtımı yapıldıktan sonra Jandarma Çocuk dergisi dağıtıldı. - ESKİŞEHİR