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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı envanterine 5 yeni trafik aracı daha katıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı envanterine 5 yeni trafik aracı daha katıldı
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İstanbul'da gerçekleştirilen törenle, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 5 yeni trafik jandarma aracı teslim edildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen törenle, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 5 yeni trafik jandarma aracı teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 7 bin 204 yeni aracın hizmet alımı töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Bu çerçevede, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı envanterine de 5 yeni trafik jandarması aracı katıldı. Konuyla ilgili jandarma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yeni araçlarla birlikte trafik ekiplerinin daha güçlü ve etkin olacağı belirtildi.

Öte yandan, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşlara güvenli bir seyahat ve ulaşım sağlanması ile trafik kurallarına uyma bilincinin geliştirilmesi için denetim ve eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Jandarma Jandarma Güvenlik 3-sayfa trafik

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