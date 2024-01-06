Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı 77 Şahsı Yakaladı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 77 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirli tarihler arasında yapılan çalışmalarda 5 yıl kadar hapis cezası bulunan 76 ve 20 yıl ve üzeri 1 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR