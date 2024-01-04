Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 29 Bin Öğrenciye Bilgilendirme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 2023 yılı içerisinde yapılan bilgilendirme çalışmaları neticesinde toplamda 29 bin 159 öğrenciye ulaşılırken, çalışmaların 2024 yılı süresince de devam edeceği öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çerçevesinde terör örgütlerinin propaganda alanlarının daraltılması, eleman temin etmelerinin engellenmesi, terörle mücadelede halkın desteğini almak ve başta terör örgütleri olmak üzere zararlı oluşumların ağına düşmelerini engellemek amacıyla 2023 yılı içerisinde çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. El Ele Güvenli Geleceğe Projesi çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 23 bin 765 öğrenim gören öğrenciye, Eskişehir genelinde Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi çerçevesinde 37 farklı konferansta 4 bin 544 lise öğrencisine, Anadolu Üniversitesi TÖMER organizesinde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik düzenlenen konferansta 300 yabancı öğrenciye başta Terörle Mücadele olmak üzere narkotik, asayiş, siber ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik ve Anadolu Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere yönelik hazırlanan çevrimiçi oryantasyon eğitimlerinde yer alan 550 öğrenciye çevrimiçi bilgilendirmeler yapılarak terör suçlarına karşı bilinçlenmeleri sağlandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirme çalışmaları neticesinde toplamda 29 bin 159 öğrenciye ulaşıldığı belirtilirken, çalışmaların düzenlenecek konferanslar ve etkinlikler ile 2024 yılı süresince de devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR