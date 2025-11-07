Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Medya Hesaplarını Açtı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Instagram ve Next hesaplarının açıldığını duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü, polis ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için yapılan bazı çalışmalar sosyal medyada paylaşıyor. Bu çerçevede, erişilebilirliğin artırılması amacıyla Instagram ve yerli sosyal medya platformu olan Next üzerinden İl Emniyeti Müdürlüğü adına yeni hesaplar açıldığı duyuruldu. Yapılan çalışmalardan haberdar olmak isteyen vatandaşların Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını takip edebilecekleri belirtildi. - ESKİŞEHİR