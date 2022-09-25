Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberleri! Eskişehir'de motosiklet hırsızı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir haberleri! Eskişehir'de motosiklet hırsızı yakalandı

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, faili meçhul olayları aydınlatmaya yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Odunpazarı ilçesinde H.D. isimli bir şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken, H.D. ise adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title