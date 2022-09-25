Eskişehir haberleri! Eskişehir'de motosiklet hırsızı yakalandı

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, faili meçhul olayları aydınlatmaya yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Odunpazarı ilçesinde H.D. isimli bir şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken, H.D. ise adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR