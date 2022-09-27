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Eskişehir haberleri: Eskişehir'de binlerce kaçak ürün ele geçirildi, 6 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir haberleri: Eskişehir'de binlerce kaçak ürün ele geçirildi, 6 kişi yakalandı

Eskişehir gelişmesine göre Eskişehir'de kaçakçılığı önlemeye yönelik operasyonda 6 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda çok miktarda makaron, sarılmış sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçakçılığı önlemeye yönelik operasyonda 6 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda çok miktarda makaron, sarılmış sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince halk sağlığının korunması için kaçak tütün, tütün mamulleri ve kaçak cinsel içerikli ürünlerin yasa dışı yollardan piyasaya sürülmesini engelleme amacıyla operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde kent merkezinde bulunan 1 iş yerinde ve 3 araçta yapılan aramalarda, 259 bin dal boş makaron, 14 bin 340 dal sarılmış sigara ve 9 bin207 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonda sonucu ilgili 6 kişi yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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