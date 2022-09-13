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Eskişehir haberi... Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir haberi... Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı

Eskişehir 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda içlerinde 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüphelinin de olduğu 5 kişi yakalanırken, şahısların üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda içlerinde 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüphelinin de olduğu 5 kişi yakalanırken, şahısların üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 'Uyuşturucu Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak', 'Güveni Kötüyü Kullanmak' ve 'Yağma' suçlarından aranan, ayrıca 10 yıl 3 ay hapis cezası ile 3 bin lira para cezası bulunan A.K. isimli şahıs ile C.T., F.G., F.Y., ve C.O. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında 3 adet ruhsatsız tabanca ile 22 adet mermi ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden A.K.'nin tutuklandığı, C.T., F.G., F.Y., ve C.O.'nun ise hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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