İçişleri Bakanı Soylu: 'Provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıları provokasyon olarak niteleyerek konunun her yönüyle soruşturulduğunu bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından Ankara Emniyet Müdürlüğünün olaylarla ilgili açıklamasını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çankaya'da bir, Mamak'ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun."