Eskişehir haber... SOLOTÜRK'ten Eskişehir'de nefes kesen gösteri 3. Sayfa Haberleri Eskişehir yerel 3. sayfa haberine göre Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri kapsamında Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK nefesleri kesti. Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri kapsamında Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK nefesleri kesti. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir'de "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri" kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Havada uçaklara adeta dans ettiren pilotların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan MSB'nin gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivrihisar Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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