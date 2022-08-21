Eskişehir haber | Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı 3. Sayfa Haberleri Eskişehir 3. sayfa haberi... Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce faili meçhul olayların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda değişik tarihlerde çalındığı anlaşılan 2 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi O.E. ve S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eskişehir haber | Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı - Haberler

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