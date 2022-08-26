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Eskişehir haber | Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir haber | Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı

Gelen Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan fuhuşu önleme çalışmaları neticesinde; Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan G.K., A.E., S.K., E.H. ve C.K. isimli toplam 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerden G.K., A.E. ve S.K. isimli 3 şahsa toplam 3 bin 702 TL idari para cezası uygulanırken, E.H. ve C.K. isimli şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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