Eskişehir Emniyeti'den TOKİ Başvurusu İçin Dolandırıcılığa Dikkat Uyarısı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut başvurusu yaparken dolandırılmamak için takip etmeleri gereken adımları açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada, "e-Devlet arama kısmına 'Konut / İş Yeri Başvurusu - TOKİ' yazarak ilgili hizmete giriyoru (turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu). Adımları takip ederek 'Yeni Başvuru' butonuna tıklıyor, açılan pencerede 'Filtrele' kısmından şehrinizi seçiyorsunuz. Daha sonra; bilgileriniz, semtiniz, posta kodu ve başvurusu kategorinizi doldurarak 'Başvur' butonuna tıklayabilirsiniz. Başvurduktan kısa bir süre sonra başvuru ücreti olan 5 bin TL'yi ilgili bankaya yatırmanız isteniyor. Başvurularınızı e-Devlet dışında Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Başvuruyu yaparken resmi site üzerinden yaptığınıza emin olun (turkiye.gov.tr/toki-is-yeri-basvurusu)" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR