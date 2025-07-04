Eskişehir'den Rize'ye Uçarken Düşen Uçağın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eskişehir'den Rize'ye Uçarken Düşen Uçağın İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Eskişehir'den havalanan tek motorlu jet uçağı, Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları'na düşerek yaralı bir yolcu ile bir pilotun hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk ulaşılan görüntülerde arama kurtarma timlerinin yaralıya yardımı görüldü.

Eskişehir'den havalanıp Rize'ye giderken düşen jet uçağına ilk ulaşılma görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek üzere havalanan tek motorlu uçağın Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları'na düşmesiyle yolcu Hicran Kaya yaralanırken, uçağın pilotu Pilot Mehmet Demirci ise hayatını kaybetti. Düşen uçağın enkazına dün sabah 06.24'te İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve JAK timleri tarafından ulaşıldı. Arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiği ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağa ulaşan Hüsnü Kan'ın yaralı yolcu Hicran Kaya'ya sağlık durumunu sorduğu, ardından da pilotun sağlık durumunu kontrol ettiği görülüyor. Kan'ın Kaya'ya "Nasılsınız? Geldik. İyi misiniz?, Bilinciniz yerinde mi? Kusura bakmayın çok geç kaldık" ifadelerini kullandığı görüldü. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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