Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren 3 şahıs yakalandı

Güncelleme:

Eskişehir'den Afyonkarahisar'a satmak için uyuşturucu getiren 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Olayda 15,51 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir'den, Afyonkarahisar'a satmak için uyuşturucu getiren 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde Eskişehir'den, Afyonkarahisar'a satılmak üzere uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahısların bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 15,51 gram uyuşturucu madde,

1 adet hassas terazi ve 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan A.Ş. ve H.H., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu? Haliliye belediyesi hangi parti? Haliliye belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bu akşam hangi maçlar var? 6 Mart bugün hangi maçlar yayınlanacak? Hangi kanalda, şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title