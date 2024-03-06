Eskişehir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren 3 şahıs yakalandı

Eskişehir'den, Afyonkarahisar'a satmak için uyuşturucu getiren 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde Eskişehir'den, Afyonkarahisar'a satılmak üzere uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahısların bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 15,51 gram uyuşturucu madde,

1 adet hassas terazi ve 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan A.Ş. ve H.H., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR