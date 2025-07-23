Eskişehir'deki yangında şehitlerin kimlikleri belli oldu

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan görevlilerin kimlikleri belli oldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan görevlilerin kimlikleri belli oldu.

Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu. Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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