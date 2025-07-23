Eskişehir'deki Yangın Afyonkarahisar'ı Tehdit Ediyor

Eskişehir'deki Yangın Afyonkarahisar'ı Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde çıkan orman yangını, Afyonkarahisar'ın Sarıcaova Mahallesi'ne 300 metre kadar yaklaşarak bölgedeki yerleşim yerlerinin boşaltılmasına neden oldu. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde çıkan yangının Afyonkarahisar'ın Sarıcaova Mahallesi'ne 300 metre yaklaşmasından dolayı bölgeye girişler jandarma ekiplerince kapatıldı.

Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Devam eden yangın Afyonkarahisar'ın kırsal Sarıcaova Mahallesi'ne yaklaştı. Yerleşim yerleri boşaltılırken, alevlerin bölgeye yaklaşık 300 metre yaklaştığı belirtildi. Büyük bir bölümü boşaltılan ve sessizliğe bürünen yerleşim yeri dron ile havadan görüntülendi. Sarıcaova Mahallesi'ne yakın bir göletten su alınarak helikopterlerin müdahaleye devam ettiği gözlendi. Mahallede kalan az sayıda vatandaşın tedirgin ve endişeli durumu ise göze çarptı.

"Yıllarımızın geçtiği köyü yangından dolayı terk ettik"

Mahalle sakinlerinden biri olan Kemal Seldivan, yangının bölgesinin boşatılması ve alevlerin köye girmesie 300 metre kalması hakkında, "Köyün boşaltılmış olması çok kötü. Yaşanmışlıklarımız, yıllarımız bu köyde geçti. Yangından dolayı burayı terk ettik. Dün öğleden sonra boşaltılması istendi. Şu anda köyde çok az kişi var, oda mecburi olanlar hayvanlarına bakması gerekenler kaldı. Hayvan tahliyeleri de oldu. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar götürüldü. Alevler yaklaşık 300-400 metre yakına kadar indi, köyün arazisine kadar indi. İtfaiyeler arazözler ile engellemeye çalışıyorlar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Bir ilimiz alevlere teslim! D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı
Netanyahu'ya suikast girişimi

Netanyahu'ya suikast girişimi
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam

Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! En düşük maaş...
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı

Okan Buruk'tan yıldız oyuncuya transferde açık kapı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgar bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi

Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.