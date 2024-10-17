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Eskişehir'deki Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Eskişehir'deki Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı
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Eskişehir-Ankara Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sularında Eskişehir- Ankara Karayolu Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde bulunan Asiye D. (31) idaresindeki 07 AGA 27 plakalı otomobil ile otogar yönüne dönmek isteyen Halis K. (61) idaresindeki 26 FH 228 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kendi etrafında dönen 07 AGA 27 plakalı otomobil, yön levhasına saplandı. Diğer otomobil ise savrularak park halindeki 03 SG 640 plakalı tıra arkadan çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yön levhasına saplanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Asiye D., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Asiye D. ile Halis K. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, 07 AGA 27 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Ş. ile Tuğçe Ç. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Asiye D.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Olaylar İtfaiye Ankara trafik Ulaşım Polis Kaza

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