Eskişehir'deki Trafik Kazası Tramvay Seferlerini Etkiledi, Normalleşti

Eskişehir'deki Trafik Kazası Tramvay Seferlerini Etkiledi, Normalleşti
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Eskişehir'de Borsa Kavşağı'nda gerçekleşen trafik kazası nedeniyle aksayan tramvay seferleri, ESTRAM'ın yaptığı açıklama sonrası normale döndü.

Eskişehir'de gerçekleşen trafik kazası nedeniyle aksayan tramvay seferlerinin normale döndüğü duyuruldu.

ESTRAM tarafından konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Borsa Kavşağı'nda oluşan karayolu araç kazası nedeniyle OTOGAR-SSK, OTOGAR-OGÜ hatlarında tramvay seferleri yapılamamaktadır. Ekiplerimiz gerekli müdahalelileri yapmakta olup, en kısa sürede seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" diye belirtilmişti.

Yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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