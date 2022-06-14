Eskişehir'deki trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'deki trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eskişehir'deki trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

Eskişehir'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Eskişehir'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntüde, Eskişehir'de kaydedilen trafik kazası Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken sola dönen bir otomobil, karşı şeritten ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olayın gerçekleştiği o anlar ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların yardım etmek üzere olay yerine koştuğu görüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title