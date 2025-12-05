EGM: "Eskişehir'de bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir'de görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığını, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

EGM'nin sosyal medya hesabı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA