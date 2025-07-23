Eskişehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2'nci gününde kontrol altına alınan yangın sonucunda küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi.

Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda dün sabah saat 08.30 civarında başlayan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangının 2 gün sürdüğü ormanlık alan küle dönerken, bölge dron ile görüntülendi. Çekilen görüntüler, yangının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, zaman zaman rüzgarın etkisiyle küçük alanlardan yeniden alevlerin yükseldiği belirtildi. - ESKİŞEHİR