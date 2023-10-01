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Eskişehir'de Ziynet Eşyası Çalan 3 Şüpheli Görüntülendi

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gültepe Mahallesi'ndeki apartmandan çalıp kaçan şüphelilerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Sevindik Sokak'taki apartmana gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın şüpheli, binadaki bir daireden ziynet eşyası çalarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, daireden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin elleriyle yüzlerini kapatıp binadan çıktıkları görülüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Eskişehir Polis 3. Sayfa Haberler

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