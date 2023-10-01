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Eskişehir'de Ziynet Eşyası Çalan 3 Şüpheli Görüntülendi

Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gültepe Mahallesi'ndeki apartmandan çalıp kaçan şüphelilerin kimlikleri henüz belirlenemedi.