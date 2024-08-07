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Eskişehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, 4 Araçta Maddi Hasar

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Eskişehir'de bir otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de bir otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. idaresindeki 26 AEV 591 çöp kamyonuna, yol kenarındaki çöplerin alınması için durduğu esnada Ş.Y.G. idaresindeki 06 CSE 732 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 CSE 732 plakalı otomobil, yakınında bulunan 26 B 5387 ve 06 BY 6365 araçlara çarparak durabildi. Kazada 4 araçta maddi hasar oluşurken, çöp kamyonunun arka kısmında görevli olan E.G. ile 26 B 5387 plakalı araçtaki yolcular N.D. ve T.D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çöp kamyonu personeli E.G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 06 CSE 732 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.Y.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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