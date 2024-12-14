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Eskişehir'de Zincirleme Kaza: Trafik Kilitlendi

Eskişehir'de Zincirleme Kaza: Trafik Kilitlendi
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Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda tek şeritli yol trafiğe kapanırken, sürücüler arasında tartışmalar yaşandı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu.

Eskişehir'de 3 aracın birbirine çarptığı zincirleme kaza sonucunda tek şeritli yol trafiğe kapanırken, sürücüler arasında tartışma yaşandı.

Kaza, dün akşam saat 18.10 sularında Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafiğin tek şeritten aktığı yolda arka arkaya seyir halinde olan 3 otomobil birbiriyle çarpıştı. Yaşanan zincirleme kaza maddi hasarla atlatılırken, caddedeki trafiğin kilitlenmesiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. O esnada sürücüler arasında tartışmalar çıktığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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