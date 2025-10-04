Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Eskişehir'de çarpışan iki otomobil savrularak park halindeki otobüse çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Uluzafer Caddesi ile Yaylalar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.C. idaresindeki 34 HM 9980 plakalı otomobil, A.B. idaresindeki 26 HD 037 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar, cadde üzerinde park halinde bulunan 26 S 1785 plakalı otobüse çarparak durabildi.

Büyük çapta maddi hasar oluştu, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.B. isimli kadın sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada, 34 HM 9980 plakalı otomobilin sağ ön tekerinin yerinden çıktığı ve kullanılamayacak duruma geldiği görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR