Eskişehir'de Zift Tankerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de zift tankerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Yaşamkent Mahallesi 1560'ncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 BCC 80 plakalı zift tankeri henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR