Eskişehir'de Zift Tankerinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Eskişehir'de bir zift tankeri henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Olay, Yaşamkent Mahallesi 1560'ncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 BCC 80 plakalı zift tankeri henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa