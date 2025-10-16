Haberler

Eskişehir'de Zift Tankerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Eskişehir'de bir zift tankeri henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Eskişehir'de zift tankerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Yaşamkent Mahallesi 1560'ncı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 BCC 80 plakalı zift tankeri henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
