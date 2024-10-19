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Eskişehir'de Yurt Çevresinde Uygulama: 5 Şahsa İşlem Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından Kız Öğrenci Yurtları çevresinde yapılan uygulamalarda 167 şahıs ve 7 araç sorgulanırken, toplamda 8 bin 735 şahıs ve 64 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs tespit edildi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince belirli tarihlerde yapılan çalışmalarda 5 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kız Öğrenci Yurtları çevresinde şüphelilere yönelik yapılan uygulamalarda 167 şahıs ve 7 araç sorgulandı. 8 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasında Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerince yapılan çalışmalarda ise 8 bin 735 şahıs ve 64 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalarda ise; 2 şahsın ifadeye yönelik Basit Yaralama suçundan arandığı,1 şahsın Hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. 1 şahısta yapılan kaba üst yoklamasında, 63 gram Bonzai, 1,5 gram Esrar maddesi ele geçirildi. 1 Motosiklet sürücüsüne ise çeşitli maddelerden işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık

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