Eskişehir'de Yunus D. isimli kişinin bacağından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de Yunus D. isimli kişinin bacağından vurulmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta, Porsuk Çayı üzerindeki köprüde oturan şahıslar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, şahıslardan biri yanındaki tabanca ile tartıştığı Yunus D.'nin (24) bacağına ateş etmişti. Olay yerinden kaçan fakat Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanan C.B. (18) ve A.A.(23) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolü akabinde mahkemeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR