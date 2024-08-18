Eskişehir'de Yüksek Ses Yapan Araç Sürücüsüne İşlem Uygulandı

Eskişehir'de bir park çevresinde yüksek ses ile çevreye rahatsızlık veren araçla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası harekete geçen polis ekiplerince kimlik bilgileri tespit edilen sürücüye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Abdullah Gegiç parkı çevresinde bir araç yüksek ses ile dolaşarak çevreye rahatsızlık verdi. Duyarlı bir vatandaş da bu durumu sosyal medya üzerinden paylaşarak yetkililerin haberdar olmasını sağladı. Paylaşım sonrası Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Aracın Odunpazarı ilçesinde park halinde olduğu tespit edilirken, araç sürücüsüne ekiplerce 'Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozacak Şekilde Gürültüye Neden Olma' suçundan gerekli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR