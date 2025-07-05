Eskişehir'de Yüksek Hızla Giden Otomobil Direğe Çarptı: 4 Yaralı

Eskişehir'de Yüksek Hızla Giden Otomobil Direğe Çarptı: 4 Yaralı
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Eskişehir'de hızla seyir halindeki otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla atması sonucunda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay sonrası itfaiye ekipleri yolcuları kurtarmak için müdahale etti.

Eskişehir'de yüksek hızla seyir halindeki otomobilin aydınlatma direğine çarparak takla attığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Çamlıca Mahallesi Akdut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karagözler Mahallesi'ne doğru yüksek hızla seyir halindeki Ö.Ç. (59), idaresindeki 26 FN 132 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya döndü.

Aracın içerisinde sıkışan 2 yolcu için itfaiye ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerince, sürücü Ö.Ç.'nin ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yolcu E.Ç. otomobilin içerisinden kendi imkanları ile çıkarken, E.Ç. ve Y.Ç. isimli diğer 2 yolcunun kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralının Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, 2 yaralının ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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