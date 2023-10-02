Eskişehir'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Vatandaşa Çarpan Araç Kaçtı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

Sürücü olay yerinden kaçtı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa çarpan araç hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir adama seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere düşen yaya, hareketsiz kaldı. Otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek olay yerinden kaçtı.

Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına anbean yansırken, hastaneye kaldırılan yayanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan aracın bulunması ve sürücüsünün yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.